Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, in occasione del dibattito odierno sulla mozione presentata sul tema della lingua blu, ha fatto il punto della situazione esortando la Giunta regionale all’azione.

“La situazione determinata dall’epidemia è grave e considerate le temperature dei prossimi mesi c’è il rischio che possa continuare a diffondersi. Perciò, l’azione della Giunta Todde, finora totalmente sconosciuta, è assolutamente urgente e guardarsi indietro non rappresenta un valido alibi, oltre a non risolvere il problema”, ha dichiarato l’ex sindaco di Cagliari.

“Le aziende del comparto, fondamentale per l’economia della Sardegna anche per i valori identitari e tradizionali che rappresenta, si aspettano atti e fatti, non semplici dichiarazioni. Finora, abbiamo ascoltato ‘assessori opinionisti’ che confidano nel calo delle temperature per la fine dell’epidemia”.

