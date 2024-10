Situazione surreale quella accaduta al noto ginnasta sardo Nicola Bartolini, a Milano, che mentre si trovava a passeggio con il proprio cane è stato aggredito da un malvivente che ha cercato di rubarli il telefono.

Bartolini ha prontamente reagito all’aggressione difendendosi, ricevendo solo un pugno dal ladro ma riuscendo a metterlo in fuga.

“Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni. Fosse successo a una signora indifesa o una ragazza non so come sarebbe andata. Mi ritengo fortunato ad aver ricevuto solo un pugno in fronte”, ha dichiarato il ginnasta sardo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it