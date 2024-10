La stabile del mercato di San Benedetto a breve osserverà un chiusura che durerà per 3 anni, per favorire i lavori di riqualificazione. Così, dal 9 novembre in poi, gli operatori si sposteranno nel nuovo mercato temporaneo situato in piazza Nazzari.

A ribadire la notizia è stato l’assessore comunale alle Attività produttive Carlo Serra, che ha rilasciato un’intervista all’Ansa: “Noi partiamo dalla delibera che fissa nel 9 novembre la data di conclusione dei lavori. Da quella data potremo fare partire il piano di organizzazione per il trasferimento”.

Intanto bisogna però fare i conti con i costi aumentati di circa 700mila euro: “Ma – precisa Serra – sono spese aggiuntive legate alle indicazioni degli operatori che bene conoscono quali sono le esigenze reali. In questi giorni stiamo effettuando incontri e sopralluoghi e le modifiche, e quindi anche l’aumento dei costi, sono legate al fatto che vogliamo offrire le migliori condizioni possibili”.

La rivoluzione della viabilità è partita: è stata realizzata una nuova fermata dell’autobus, tracciata la nuova segnaletica e avviata anche piccola rivoluzione del traffico tra piazza Giovanni XXIII e via Sant’Alenixedda proprio per evitare ingorghi e caos, che ha anche il sapore di un ritorno alla precedente viabilità in alcuni tratti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it