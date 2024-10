Il caso di Quartu Sant’Elena in una tesi di laurea discussa all’Università di Cagliari. Il tema è quello della rappresentanza delle persone Lgbt negli enti pubblici locali: uno studente del corso in Innovazione Sociale e Comunicazione ha citato proprio il comune come buon esempio.

Andrea Russo, lo studente cagliaritano autore del lavoro presentato alla commissione d’esame, è stato ricevuto ieri dal sindaco Graziano Milia e dall’assessora alle politiche di genere e Lgbt Cinzia Carta.

“Il problema delle discriminazioni è purtroppo ancora diffuso nella società contemporanea. Occorre necessariamente un salto culturale. Mi conforta il fatto che nelle nuove generazioni ci sia una grande sensibilità per questi temi” ha commentato Milia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it