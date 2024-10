Roberto Mura, consigliere comunale di Cagliari di Alleanza Sardegna, sui propri social ha fatto il punto della situazione riguardo alla riqualificazione di Viale Buoncammino.

L’obiettivo è quello di migliorare i servizi di una delle aree più panoramiche di Cagliari, anche con la realizzazione di nuovi chioschi oltre a nuovi servizi igienici: “La riqualificazione di viale Buoncammino è uno degli interventi più importanti degli ultimi anni: il suo valore storico, culturale, paesaggistico e ambientale è sotto gli occhi di tutti”.

“Nei lavori eseguiti sono stati realizzati i nuovi sottoservizi anche al fine di consentire il ritorno delle attività di ristoro e la realizzazione dei nuovi servizi igienici pubblici”.

“Le linee guida – prosegue il consigliere – per la costruzione delle nuove strutture sono state approvate dal Consiglio comunale ad aprile 2024: strumento fondamentale per evitare il ginepraio burocratico nel quale spesso cadono gli operatori economici quando presentano un progetto (Viale Buoncammino è un area con forti vincoli dal punto di vista paesaggistico)”.

Qui però è arrivato l’intoppo: “Da quel momento – denuncia Mura – non si è saputo più nulla. E’ urgente che il sindaco di Cagliari non rallenti anche questo processo e che si completi subito la riqualificazione di tutto il Viale. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione al Sindaco dove chiedo:

– se questa Amministrazione è intenzionata a utilizzare le linee guida approvate dal Consiglio Comunale per la realizzazione delle attrezzature e dei manufatti per le attività di ristoro e ludico-ricreative nella passeggiata di Viale Buoncammino, fondamentali per garantire regole chiare anche per le attività titolari di concessioni in essere;

– se siano stati acquisiti i nullaosta del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna e del MIBACT su tali linee guida;

– se sia intenzione di questa Amministrazione procedere con la realizzazione delle attrezzature e dei manufatti per le attività di ristoro e ludico-ricreative nella passeggiata di Viale Buoncammino;

– se questa Amministrazione è intenzionata a realizzare i servizi igienici nella suddetta area;

– quali siano i passaggi amministrativi successivi per raggiungere tale obiettivo;

– se sia intenzione dell’Amministrazione realizzare con risorse proprie (o comunque pubbliche) tali strutture al fine di garantirne una maggiore tutela e manutenzione;

– quali siano i tempi per la realizzazione delle attrezzature e dei manufatti per le attività di ristoro e ludico-ricreative nella passeggiata di Viale Buoncammino”.

