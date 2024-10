Una fotografia che racconta più di mille parole. Lo scatto della notte al Bastione Saint-Remy di Cagliari è emozionante, uno di quelli che da tempo non si vedeva in città. I cagliaritani si sono uniti sotto le note di Max Gazzè e hanno rianimato uno dei luoghi di interesse più importanti del capoluogo.

Per diverso tempo il Bastione non era più protagonista di attrattive per giovani e meno giovani, che ieri ha fatto registrare un pienone che i più non vedevano da tanto. La musica a fare da padrone, la musica che ha ridato anima al Bastione, la musica che ha compattato i cagliaritani e dato vita a un’unione che di questi tempi è sempre uno spettacolo per gli occhi.

“Non vedevo da tempo questo posto così bello e gioioso come stasera. Bravi agli organizzatori, ma soprattutto brava Cagliari che ha risposto presente. Non vedo l’ora arrivi Capodanno, perché si può costruire qualcosa di veramente bello”, sono state le dichiarazioni dei presenti, emozionati per aver ritrovato un luogo di vitale importanza per la città e per la Sardegna.

