Gaston Pereiro ha detto definitivamente addio al Cagliari nel corso dell’estate appena trascorsa, rescindendo consensualmente il proprio contratto che lo legava agli isolani per un’altra stagione. Tuttavia, dopo poche settimane, la sua carriera è pronta a continuare in Serie A.

Il fantasista uruguaiano di Montevideo ha chiuso l’accordo con il Genoa e nelle prossime ore sarà in Italia per firmare il nuovo contratto con il grifone.

Sull’Isola non ha lasciato sicuramente un buon ricordo, un contratto pesante e oneroso che non ha avuto riflesso sul campo. Tante chance mai sfruttate, un talento conclamato da tutti i suoi allenatori ma che non è mai riuscito a sbocciare nel nostro campionato. “E’ fortissimo tecnicamente, ma troppo lento per il gioco italiano”, queste le parole dei suoi tecnici all’unanimità.

Il Cagliari ha provato a fargli ritornare la verve mandandolo in prestito prima nel suo paese natale, al Nacional Montevideo, poi in Serie B alla Ternana ma ciò non è bastato per farlo sbocciare. Ora un’altra occasione in Serie A, sempre in rossoblù, al Genoa di Gilardino.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it