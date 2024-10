Dopo un’assenza che risale agli anni Cinquanta, la Compagnia Barracellare del Comune di Villamassargia torna a prestare servizio e acquisisce piena operatività.

La Prefettura di Cagliari, in accordo con il Comune, ha così deciso di abilitare come Agenti di pubblica sicurezza un primo gruppo di Barracelli qualificati, in modo da poter partecipare a due importanti eventi: la processione in onore della Madonna del Pilar e San Ranieri e la Sagra delle Olive.

“Auguro a ciascun membro un buon lavoro ed esprimo a nome di tutta la giunta la massima soddisfazione per il fatto che la Compagnia Barracellare sia attiva in concomitanza di due momenti fondamentali per la nostra comunità”, ha dichiarato la sindaca Debora Porrà.

