Un uomo di 30 anni ieri a Sassari è salito a bordo di una moto rubata e poi si è rifiutato di fermarsi davanti all’alt dei carabinieri.

Un fatto che ha dato inizio ad un inseguimento spericolato tra le vie della città. Tuttavia, a fermare il fuggitivo ci ha pensato il fango incontrato nel quartiere di Latte Dolce, che ha portato all’impantanamento del veicolo.

A quel punto infatti la polizia è riuscita a raggiungerlo e lo ha poi tratto in arresto per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, rinviando ad oggi l’udienza di convalida. Di fatto, dunque, il provvedimento è stato approvato dal giudice che ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora e di permanenza domiciliare nelle ore notturne.

