Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha raccontato, a SkySport, il motivo per cui in estate ha deciso di chiudere il proprio rapporto professionale con l’Empoli per sedersi sulla panchina rossoblù.

“Perché questa estate ha scelto Cagliari? Semplicemente me la sono sentita come sfida dentro e io mi muovo sempre con questa peculiarità. Cagliari è una società e un contesto che mi ha sempre creato grande curiosità”, ha dichiarato il tecnico.

Infine una chiosa sulla sua filosofia: “A me interessa soprattutto il gioco, l’identità, poi ci sono momenti in cui raccogli di più e altri in cui raccogli di meno”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it