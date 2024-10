Il Governo Meloni ha deciso di non assegnare risorse alla Sardegna per i danni subiti dalle produzioni agricole a causa della siccità in corso. Una decisione che ha fatto andare su tutte le furie la presidente della Regione, Alessandra Todde. Secondo la guida nazionale di centrodestra, i danni rientrerebbero tra i rischi del settore e non tra quelli eccezionali.

“È vergognoso che il governo Meloni non consideri un’emergenza la siccità che sta colpendo duramente la Sardegna. È inaccettabile che le nostre richieste vengano sottovalutate e che la Sardegna venga ancora una volta considerata una Regione di serie B. Il Governo nazionale deve assumersi le sue responsabilità nei confronti del comparto agro-pastorale sardo che è vitale per l’economia isolana” ha dichiarato.

Così la Sardegna dovrà cavarsela da sola. Mentre la Sicilia avrà l’occasione di accedere al al fondo di solidarietà nazionale.

“Una disparità di trattamento che deve essere giustificata. Continueremo a batterci affinché venga riconosciuta la gravità della situazione perché la Sardegna e i suoi agricoltori meritano aiuto e rispetto”.

