È scontro aperto tra l’assessora al Lavoro, Desirè Manca, e il capogruppo di Fratelli d’Italia, Fausto Piga. Motivo del contendere i cantieri Oss e la diretta effettuata dall’esponente della giunta Todde per spiegare le misure che verranno adottate.

La Regione infatti attiverà i cantieri occupazionali per gli Oss per 8 mesi in attesa che le Asl attingano dalle graduatorie per le assunzioni, a cui fanno affidamento oltre 2 mila persone. Che non verranno scalzate, assicura l’assessora in una diretta Facebook in cui ha mostrato il confronto con i rappresentanti sindacali.

Una diretta social che non ha ottenuto il gradimento di Piga. Che in un lungo post ha spiegato i motivi del suo dissenso.

“Basta giochetti politici sulla pelle dei disoccupati. Se l’Assessore vuole dare un contributo per una sanità migliore, ha tutto il diritto di farlo, ma è auspicabile che lo faccia con ordine e senza approssimazione. Gli idonei non vanno discriminati. Sarebbe molto meglio attingere dalle graduatorie sfruttando le capacità assunzionali sin da subito”.

