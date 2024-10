Paura all’Università di Cagliari: un piccolo pezzo di cemento è caduto dal soffitto sui banchi mentre gli studenti si trovavano a lezione nell’aula 1B del polo umanistico di Sa Duchessa, edificio di Psicologia.

Il frammento, fortunatamente, non ha colpito nessuno. Ma il docente, memore del crollo avvenuto il 18 ottobre di due anni fa in un’aula di Geologia, ha ritenuto più opportuno – in accordo con gli studenti – sospendere la lezione.

L’edificio di Psicologia è molto più recente e non dovrebbero esserci problemi strutturali. Ma verranno effettuati dei controlli.

