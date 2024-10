Un uomo di 72 anni è finito a processo a Sassari per molestie sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni. Secondo l’accusa, l’anziano avrebbe baciato in bocca la giovane per ben due volte.

Il fatto sarebbe accaduto la scorsa estate nella casa dell’uomo. La ragazzina vi era arrivata perché amica della nipote. Nel momento in cui l’amica è uscita con la mamma per una commissione, l’uomo le avrebbe fatto alcuni complimenti espliciti e poi l’avrebbe baciata.

La 13enne ha raccontato tutto alla mamma, che ha dato il via alla denuncia. Stamattina, davanti al gup Giuseppe Grotteria, in tribunale a Sassari, si è tenuta l’udienza preliminare con la costituzione delle due parti civili, la parte offesa e sua madre, assistiti rispettivamente dagli avvocati Claudio Mastandrea e Antonella Spanu.

