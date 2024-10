Confermate le misure e i limiti per l’accensione del riscaldamento per la stagione autunno-inverno 2024/25 in Italia. Si parte dalle zone più fredde denominate “zone F”, che hanno potuto attivare i caloriferi a partire dal 15 ottobre e fino al 15 aprile per 14 ore al giorno, salvo iniziative dei singoli Comuni. Si tratta dunque di alcune province piemontesi, lombarde ed emiliano-romagnole, più qualche capoluogo del centro e sud Italia.

Le città della “zona D” accenderanno il riscaldamento a partire dal 1° novembre fino al 15 aprile, ma l’utilizzo è fissato a 12 ore al giorno. Tra queste c’è Nuoro. Dal 15 novembre parte la zona C, per un massimo di 10 ore al giorno e fino al 31 marzo: qui le altre sarde Cagliari, Oristano e Sassari.

