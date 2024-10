Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica oggi in edicola, l’Olbia Calcio è finito sotto inchiesta per razzismo, minacce e scommesse. L’indagine è stata aperta dalla procura federale dopo una segnalazione interna al club.

Un tesserato ha denunciato via Pec dei fatti gravi avvenuti negli ultimi mesi in società. Nel messaggio sono allegati anche audio e video a sostegno della denuncia, dove sono ripresi episodi di razzismo e insulti per il colore della pelle fatti a dei calciatori del club.

Ma non è tutto. Sempre secondo Repubblica, alcuni tesserati dell’Olbia avrebbero anche provato ad alterare il risultato delle partite all’interno di un giro di scommesse. La procura interrogherà varie persone all’interno della società.

