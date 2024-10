“Giuliana carissima. Ti stavamo aspettando in sede per cominciare la consueta riunione del giovedì”. Inizia così lo straziante messaggio sui social della Consulta delle Donne di Elmas, storico gruppo di cittadinanza attiva che dal 1992 anima parte della vita culturale del paese.

La Consulta è stata infatti colpita ieri sera dalla perdita della socia Giuliana Vacca, 76 anni, la donna deceduta ieri sera per un malore mentre si trovava in via del Pino Solitario per raggiungere le amiche. Una tragedia che ha lasciato attonite le componenti del gruppo e l’intera comunità masese.

“La tua morte inattesa e rapida ci ha lasciate senza parole e con un grande vuoto dentro. Sei stata un grande esempio di vita e coraggio. Sei andata via all’improvviso e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo più ma ti ricorderemo sempre per il tuo spirito vivace. La tua presenza mancherà a tutte noi”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it