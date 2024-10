Paura questa mattina a Nuoro, dove una tettoia è crollata in un’abitazione ferendo una donna di 58 anni. Il cedimento è avvenuto poco prima delle 8 del mattino in via Toscana.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava passando sopra la stessa tettoia posizionata a copertura del garage. Ma questa non ha retto e la 58enne è finita giù, destando subito l’attenzione dei vicini che hanno avvertito i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e il 118.

