Continui insulti finché non ce l’ha fatta più. Pertanto, dopo una nuova aggressione verbale da parte di un paziente, la dottoressa Finà ha deciso di lasciare Palau fino a una risoluzione della situazione. Lo hanno scoperto i residenti della cittadina stamane tramite una comunicazione affissa nella porta dell’ambulatorio dove esercitava.

Il sindaco di Palau, Francesco Giuseppe Manna, ha condannato l’episodio. Ha spiegato di comprendere l’esasperazione dei cittadini per l’organico carente di medici di base, ma non è una buona giustificazione per aggredire i medici impegnati a Palau.

In questo momento Palau è sprovvista di medico, dopo le recenti dimissioni del Dr. Karim. L’amministrazione ha mandato una nuova sollecitazione alla Direzione della Asl Gallura affinché si trovi una soluzione per superare la grave carenza di assistenza territoriale.

L’Asl Gallura potenzierà già dalla prossima settimana il servizio ASCOT, con altre giornate di apertura e saranno ampliati ai medici di base, presenti nell’ambito Palau/Arzachena/Santa Teresa che ne hanno fatto richiesta, il massimale da 1500 a 1800 pazienti.

Intanto a Palau arriverà a novembre la nuova pediatra di base, che coprirà il posto vacante.

