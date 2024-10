Michele Porcu, 21enne di Capoterra, ha partecipato al prestigioso World Food Forum, tenutosi a Roma presso la sede della Fao. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 giovani delegati provenienti da tutto il mondo, si è concentrato sul tema “Cibo buono per tutti, per oggi e per domani”.

Il Forum ha riunito giovani leader, innovatori e fautori del cambiamento, sottolineando il ruolo cruciale delle nuove generazioni nel plasmare un futuro agroalimentare più sostenibile e inclusivo. La partecipazione di Porcu avviene dopo aver rappresentato l’Italia e la Sardegna al G7 dei giovani lo scorso maggio.

“Ringrazio nuovamente la Young Ambassadors Society per avermi permesso di prendere parte a questo importante evento mondiale. È stata un’occasione fondamentale per discutere temi cruciali per il nostro futuro. Se non siamo noi giovani a impegnarci, sarà difficile progredire” ha commentato il giovane.

