La Procura di Sassari ha revocato il sequestro del campo sportivo comunale “Meledina” di Ozieri, dove il 14 settembre scorso morì Gioele Putzu. Il bimbo di 9 anni di Olbia venne travolto e ucciso dal crollo della porta di calcetto.

I carabinieri della Compagnia di Ozieri, che hanno svolto le indagini, hanno consegnato le relazioni sugli accertamenti svolti. Nessun nome è stato ancora iscritto sul registro degli indagati.

La tragedia si era verificata la sera del 14 settembre, poco dopo le 18: Gioele era entrato nel campo comunale “Meledina” per giocare insieme con due coetanei. Una porta mobile, di quelle piccoli da calcetto che solitamente si usano per gli allenamenti o per le partite dei più piccoli, era crollata schiacciando il bambino di 9 anni. I medici del 118 avevano lottato per oltre un’ora per cercare di salvarlo, inutilmente. Lesioni cardiache provocate da un trauma, è stato il responso dell’autopsia.

