La Sardegna deve essere protagonista del proprio futuro: è questo il proposito con cui i Riformatori presentano una mozione in Consiglio Regionale e lanciano una campagna referendaria sull’Autonomia differenziata. Le due iniziative sono state presentate questa mattina in conferenza stampa da Umberto Ticca, Michele Cossa, Aldo Salaris e Giuseppe Fasolino.

“Oggi abbiamo lanciato la nostra campagna referendaria che ha come obiettivo rafforzare i poteri della Regione Sardegna e permetterci di affrontare le sfide economiche e sociali con nuovi strumenti. In un momento storico in cui si parla di Autonomia Differenziata è giunta l’ora di unire le forze per garantire diritti fondamentali come la mobilità, superare il gap infrastrutturale e valorizzare l’identità sarda” commenta il coordinatore regionale Aldo Salaris.

