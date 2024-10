Il gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale chiede chiarezza, trasparenza e fatti concreti per il nuovo stadio erede del Sant’Elia: l’Unipol Gigi Riva.

Presentata un’interrogazione alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu da parte del capogruppo Paolo Truzzu.

“Abbiamo predisposto tutto ora Regione e Comune devono guidare gli uffici verso il risultato finale. O si fa adesso o non si farà più. Ora siamo in attesa dalla Regione del verbale dell ultima conferenza di servizi. Bisogna accelerare anche per metterci in una condizione di vantaggio rispetto alle altre città candidate per gli Europei del 2032“, ha dichiarato in conferenza stampa l’ex sindaco di Cagliari.

