Si trovava parcheggiata in un cortile privato quando intorno alla mezzanotte è stata avvolta dalle fiamme. Una Fiat Punto è bruciata in via Ungheria a Olbia e le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno prontamente spento l’incendio ed evitato che potesse propagarsi ulteriormente. Sul posto anche la Polizia di Stato della Questura di Olbia che ora indaga.

