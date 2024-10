Considerato un soggetto socialmente pericoloso con precedenti per furti e rapina, reati per i quali era già rinchiuso in carcere. Adesso un cittadino algerino è stato espulso dal territorio italiano.

Il provvedimento, disposto dall’autorità giudiziaria, è stato eseguito dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Oristano che ha curato le fasi organizzative e attuative dell’espulsione in sinergia con l’ufficio di Sorveglianza di Cagliari, la Casa di Reclusione “Salvatore Soro” di Oristano, l’Autorità Diplomatica algerina e la Polizia di Frontiera di Cagliari-Elmas e Roma-Fiumicino.

“E’ stato destinatario del provvedimento di espulsione come misura alternativa alla pena residua da espiare in carcere”, spiegano dalla Questura. L’uomo aveva già espiato la quasi totalità della pena in Italia e la normativa prevede che, dovendo scontare meno di due anni, può essere espulso.

