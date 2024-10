Antonello Mura, presidente della Facoltà, rassicura gli studenti preoccupati dopo quanto accaduto negli ultimi giorni nell’aula 1B del polo umanistico di Sa Duchessa dell’Università di Cagliari: il 15 ottobre scorso si sono staccati frammenti di vernice dell’intonaco del soffitto, mentre ieri si è verificata una piccola infiltrazione d’acqua a causa delle piogge intense del fine settimana.

“La facoltà di Studi umanistici non è mai stata monitorata come in questi ultimi due anni”, ha dichiarato il prof. Mura.

“Monitoriamo costantemente la situazione. Non c’è mai stato nessun problema di natura statica. E’ chiaro che andremo fino in fondo per risolvere tutti i problemi, ma ci tengo a tranquillizzare tutti: c’è una grandissima attenzione per garantire la massima sicurezza di tutti, studenti e professori“.

