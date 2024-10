Quando vennero scoperte sulla spiaggia di Capo Comino dove erano state deposte, 122 uova di tartaruga marina Caretta Caretta i biologi dell’Area Marina protetta di Tavolara Punta – Coda Cavallo riposero molte aspettative e tante attenzioni.

Ma dopo 75 giorni dal ritrovamento del loro nido avvenuto il 4 agosto, ancora nessun esemplare ha preso il mare.

“Succede che in alcuni casi le uova deposte non raggiungano lo sviluppo embrionale. Come da prassi le uova prelevate sono state messe in incubatrice nei laboratori del Cnr di Oristano e saranno monitorate per almeno altri dieci giorni nella speranza che, ove ci fosse stato già uno sviluppo embrionale, questo venga portato a termine in condizioni di temperatura e umidità controllate, ma ricordiamoci che la natura segue sempre una sua logica”, dichiarano i responsabili dell’Area Marina protetta.

