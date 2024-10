La dottoressa Laura Fastame succede a sé stessa. E’ quando accade a La Maddalena dove da medico di base provvisorio, Fastame, diventa titolare.

I suoi 1000 pazienti non saranno d’ufficio sotto le sue cure ma dal prossimo 5 novembre dovranno nuovamente scegliere il proprio medico.

“Per agevolare gli utenti sarà effettuata un’apertura straordinaria dell’Ufficio Scelta e revoca, nella Casa di Comunità in località Padule, nella giornata di martedì 5 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, esclusivamente dedicata alle iscrizioni come pazienti della dottoressa Fastame. In alternativa i cittadini possono effettuare la scelta online sul portale regionale”, fa sapere la Asl Gallura.

