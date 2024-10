Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese al Blue Energy Stadium; fischio d’inizio alle ore 18:30 sotto la direzione del sig. Manganiello.

Sui cambi di formazione: “Ci saranno dei cambi, valgono sia per le strategie che l’interpretazione della gara per chi gioca. 1/2 elementi li cambio sempre anche senza turnover”.

Sulla gara: “Loro hanno la capacità di mettere in difficoltà l’avversario sul piano fisico, hanno esterni veloci e tecnici, dobbiamo essere consapevoli che l’uno contro uno fa la differenza, così come la voglia di non rinunciare ad esprimere noi stessi, la chiave di lettura sarà l’ordine”.

Su Prati: “Prati è cresciuto molto in Nazionale, abbiamo bisogno di mantenere alta l’intensità anche con chi subentra. Prati è nelle mie considerazioni, quando stava bene ha dimostrato di essere importante ed è possibile che giochi titolare”.

Su Luvumbo e Marin: “Zito è un 2002 che debba crescere è naturale, sta giocando tantissimo tra club e nazionale. Ci sono momenti in cui si è lucidi e altri meno. Sono molto contento di lui, sia a gara in corso che dal primo minuto, ha caratteristiche uniche e mi piace come giocatore. Come Marin sta giocando tanto e sono sempre impegnati”.

