Prosegue il sogno di Angelica Paola Ibba, meglio nota come “Angie“: la cantante di Uta è approdata in semifinale a Sanremo Giovani. Carlo Conti ha infatti comunicato i 24 progetti musicali che si giocheranno l’ingresso in finale.

Angie sarà in gara con “Scorpione”: dovrà superare cinque fasi per riuscire a conquistare il palco prestigioso dell’Ariston di Sanremo. A giudicarla ci sarà la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

“Mi batte fortissimo il cuore mentre scrivo e vi dico che sono ufficialmente una dei 24 artisti in gara a Sanremo Giovani. Non mi sembra vero, l’amore che ho ricevuto in questi giorni e il supporto arrivato, soprattutto dalla mia isola, è stato veramente fortissimo. Non faccio che rileggere la lista perché non riesco a credere che ci sia scritto anche il mio nome” ha commentato sui social.

