Sono giorni intensi per il Genoa e per Mario Balotelli, visto che le due parti stanno trattando per il possibile arrivo in Liguria dell’attaccante. Tra i due però è spuntato il terzo incomodo… la Torres!

In realtà si è trattato di uno scherzo condiviso sui social dalla celebre pagina satirica “Il Sassarese Medio“, che ha pubblicato un post con un fotomontaggio che vede Balotelli tenere la sciarpa del club isolano: “Superata la concorrenza del Genoa, Super Mario si rimette in gioco a Sassari e fa sognare la città!”

Si allegano poi anche le prime simpatiche finte dichiarazioni dell’ex Milan: “Le prime dichiarazioni dell’attaccante ex Inter e Milan: “non vedo l’ora di giocare in attacco con Gigi Scotto e assaggiare la fainé con la punta secca“”.

Una simpatica trovata che ha suscitato l’ilarità di tutti gli utenti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it