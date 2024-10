Bandiere arcobaleno e della Sardegna con i quattro mori questa mattina al porto di Cagliari per dire “No alla guerra”. Movimenti, associazioni e sigle sindacali hanno aderito alla mobilitazione nazionale che si svolge anche a Bari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza Vittime Moby Prince e stanno partecipando con slogan e interventi. Dal sit-in alla darsena del porto è partito un invito a cessare il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo.

Per la Sardegna la manifestazione di oggi riveste un significato particolare, in quanto è la regione con la più alta percentuale di basi militari in Italia e dove ha sede una fabbrica che esporta armi nelle zone di guerra, da sempre oggetto di proteste da parte degli antimilitaristi.

