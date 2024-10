Piogge e temporali forti in arrivo sulla Sardegna in serata con possibili accumuli pluviometrici localmente anche superiori ai 150/200 mm in 24 ore.

Lo ha fatto sapere il meteorologo Matteo Tidili sui suoi profili social.

“Le precipitazioni si distribuiranno prevalentemente in 3 fasi. La prima entrerà nel vivo dal tardo pomeriggio/sera e sarà caratterizzata da precipitazioni a carattere di rovescio e a tratti di forte intensità su aree molto localizzate comprese tra i monti del Sulcis, la piana del Cixerri, l’Iglesiente, il Villacidrese, la Costa verde probabilmente fino all’Oristanese poi le aree interne di Ogliastra e Baronie, il Gerrei e la Trexenta”.

Su queste zone le precipitazioni potrebbero persistere per diverse ore, intensificandosi poi in tarda nottata ed estendendosi progressivamente fino al passaggio del fronte freddo.

“La seconda fase sarà infatti quella frontale ed è attesa tra le prime ore di domenica fino, orientativamente, alla tarda mattina. Le precipitazioni si estenderanno a gran parte dell’isola risultando spesso a carattere temporalesco e di forte intensità”.

La terza fase di precipitazioni si estenderà dal pomeriggio di domenica al lunedì mattina.

“Rovesci e temporali di forte intensità e localmente persistenti fino a un definitivo miglioramento atteso all’alba di lunedì”.

