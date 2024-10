Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani alla Unipol Domus contro il Bologna di Vincenzo Italiano per la 10a giornata di Serie A 2024/2025 che si giocherà nel turno infrasettimanale.

Sul Cagliari: “Ripartiamo dalla voglia di essere propositivi. Chiedo di più in fase di possesso e l’aspetto formativo è che anche in 10 non è detto che la gara non si possa riprendere, a prescindere dall’avversario dobbiamo avere la sfrontatezza di produrre di più anche a costo di sbagliare”.

Sul Bologna: “Il Bologna ha una rosa importante con almeno due giocatori in ogni ruolo. L’anno scorso hanno fatto un campionato straordinario e fa la Champions. l Bologna gioca veloce in verticale, fa molto pressing e dovremmo essere abili a giocare in tempi di gioco ristretti con dinamismo nella proposta di gioco”.

Scelte di formazione: “Prati possibile che giochi da titolare, senza Makoumbou e con giocatori che hanno giocato molto ci può essere la staffetta. Piccoli è giovane ed è giusto spremerlo un po. Anche a causa degli infortuni è stato utilizzato tanto ma è giusto così, è un valore aggiunto per il Cagliari.

