In seguito all’incontro di stamattina, l’Amministrazione, rappresentata dal Sindaco Zedda e dall’assessore Serra, in accordo con il comitato dei boxisti del mercato di San Benedetto, ha comunicato il trasferimento nel mercato provvisorio a gennaio, subito dopo la settimana dell’Epifania. Contestualmente, si avvieranno anche i lavori nel nuovo mercato, con alcuni interventi in programma in questi mesi. Dopo il trasloco, si avvierà il cantiere vero e proprio.

Accolta quindi la richiesta dei boxisti. In questi mesi il Comune si è preoccupato in primis della messa in sicurezza delle risorse, in relazione ai fondi stanziati.

Continueranno, nel mentre, i sopralluoghi nel mercato provvisorio, sempre per andare incontro alle esigenze degli operatori e parallelamente i lavori relativi al piano di gestione del nuovo mercato. Il Sindaco ha dato anche garanzia sui nuovi parcheggi, circa 300 in tutto.

