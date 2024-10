L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 10a giornata del campionato di Serie A 2024/2025 che si aprirà con l’anticipo di domani tra Cagliari e Bologna alla Unipol Domus. A dirigere il match ci sarà il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma.

A coadiuvare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Fontemurato e Barone, IV uomo Arena, al Var designato Maggioni mentre l’Assistente Var sarà Mazzoleni.

Fourneau è fresco di direzione con il Cagliari, è stato infatti il fischietto della prima vittoria in campionato dei rossoblù al Tardini contro il Parma per 3-2. Oltre a questo, ci sono altri quattro precedenti con un bilancio che recita 1 vittoria (contro la Salernitana), 2 pareggi (contro Inter e Spezia) e 1 sconfitta in Serie B contro il Bari.

