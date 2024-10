Ancora crolli nella facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari: questa mattina, durante lo svolgimento di una lezione, è caduta una delle lampade che si trovano sopra una delle porte che consentono l’ingresso o l’uscita dall’aula.

A darne comunicazione sono state le associazioni di rappresentanza degli studenti che hanno segnalato il fatto al preside di facoltà.

L’aula indiziata è la 1B dell’edificio di psicologia, lo stesso in cui qualche settimana fa erano state trovate delle infiltrazioni d’acqua e in cui erano caduti pezzi di intonaco.

Per questo motivo, l’aula era stata persino chiusa per far sì che si svolgessero i necessari lavori di manutenzione.

Per fortuna non risultano esserci stati feriti, ma la situazione sta sempre più sfuggendo di mano e gli studenti, giustamente preoccupati, continuano a chiedere ulteriori controlli su tutte le strutture.

