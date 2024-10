Con “Il primo sole dell’estate”, Daniela Raimondi ha vinto il Premio Giulio Angioni 2024 nella sezione Narrativa Edita del Festival dell’Altrove di Guasila. In un testa a testa appassionante, la scrittrice mantovana è riuscita a conquistare l’ambito premio.

La premiazione si è svolta domenica 27 ottobre dopo tre giorni di incontri, letture, musica con protagonisti della letteratura, della saggistica e del giornalismo. Per la categoria Saggistica è stato premiato Adriano Favole, docente di antropologia culturale all’Università di Torino, con “La via selvatica. Storie di umani e non umani”; per la sezione Poesia ha vinto lo scrittore e poeta Emilio Nigro.

Assegnato il Premio alla Carriera al giornalista Giacomo Mameli: grandi applausi per lui, ma anche tanta commozione nel racconto del suo legame con Giulio Angioni. A Geppi Cucciari il Premio speciale.

Un riconoscimento invece è andato anche a quattro ragazze, neolaureate guasilesi.

