Il Cagliari perde la secondo gara consecutiva dopo la trasferta di Udine. Il Bologna si impone per 2-0 all’Unipol Domus con un gol per tempo siglati da Orsolini e Odgaard.

Gli uomini di Davide Nicola avevano approcciato molto bene la sfida, salvo sciogliersi col passare dei minuti. Ed è stato lì che la formazione guidata da Italiano ha saputo inserirsi nelle pieghe della difesa cagliaritana.

L’esito è un serio passo indietro. Nonostante una fiammata nella ripresa, il Cagliari non è stato in grado di mettere in difficoltà davvero gli avversari. Mostrando pesanti limiti di tenuta mentale e anche fisica. Nicola ha provato a mischiare le carte più volte, non riuscendo a ottenere risposte positive.

La Partita.

Parte molto bene il Cagliari, con Zortea e Gaetano che avrebbero le occasioni per sbloccare il punteggio. L’aggressività cagliaritana sorprende il Bologna, che deve affidarsi a Orsolini per accendere la luce. Al 31′, l’ala della nazionale sparacchia alto da buona posizione, ma pochi minuti più tardi non lascia scampo a Scuffet per l’1-0. E mentre il Cagliari sparisce, Lucumì ha la palla del raddoppio ma sfiora il palo.

Nella ripresa, il Cagliari è ancora frastornato. E il Bologna ne approfitta: accelerazione di Ndoye per Odgaard, sinistro a giro che batte Scuffet sul primo palo. Ci prova Gaetano al 57′, Skorupski si salva per due volte. L’ingresso di Felici dà parecchia vivacità, ma non porta alcuna occasione da rete. Alla fine, il Bologna mantiene il vantaggio senza mai soffrire particolarmente.

