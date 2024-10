Seconda sconfitta di fila per il Cagliari, questa volta col Bologna. Per Davide Nicola però a non funzionare sono stati gli episodi, che non hanno girato per il verso giusto. Ecco le sue parole a Sky.

Sulla sfida con la squadra emiliana. “Il Bologna gioca in Champions, non ha giocato in settimana e nonostante ciò gli abbiamo causato difficoltà”.

Sulle occasioni non capitalizzate. “Stasera, a parte due gol particolari e strani subiti che analizzeremo in settimana, abbiamo giocato come avevo chiesto. In maniera sfacciata, abbiamo dato tutto con degli errori. Ci sono mancati gli episodi, come a Parma e Torino”.

Sugli obiettivi di stagione. “Dobbiamo salvarci, solo creando e solo giocano possiamo creare presupposti di fare punti importanti, ma dobbiamo considerare anche la forza degli avversari”.

