Infrasettimanale positivo per la Torres che supera il Perugia per 2-1 al Vanni Sanna grazie ai gol di Fischnaller (doppietta). Una gara che ha scacciato via i troppi fantasmi che i sassaresi si portavano dietro dalla mancanza di vittorie tra le mura amiche.

Una sfida a viso aperto, con gli umbri che hanno risposto alle sortite rossoblù. Il vantaggio però è per gli uomini di Alfonso Greco: gran servizio di Guiebre per Fischnaller che, tutto solo, appoggia in rete l’1-0.

Il pari del Perugia è su rigore al 67′, ma la Torres riparte all’attacco con ancora più slancio. E la marcatura arriva: sinistro potente dai trenta metri di Fischnaller che fulmina il portiere avversario.

Nel finale, la Torres avrebbe la possibilità del tris ma non la coglie. Va bene lo stesso: la vittoria la fa volare al secondo posto in solitaria nel girone b di serie C.

