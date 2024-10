In una stagione in cui tutte le italiane stanno facendo fatica in Europa, la Dinamo Sassari invece sta riuscendo a sfoderare le sue armi migliori: quinta vittoria in altrettante gare di Fiba Europe Cup e Sporting Lisbona battuto 88-71.

Irreale la percentuale da tre nei primi due quarti per i sassaresi, che però commettono più di qualche errore in fase difensiva. Nel complesso però il match è stato praticamente senza storia con gli uomini di Markovic che hanno comandato dall’inizio alla fine.

La partita

La prima parte di gara fino all’intervallo lungo ha una sola chiave di lettura: attacco dalla distanza perfetto per la Dinamo, difesa che lascia parecchio a desiderare.

Tramite queste basi è possibile dare un’interpretazione dei primi due quarti dei sassaresi, che hanno potuto vantare una media superiore al 50% sui tiri da 3 (15/27). Tuttavia, una percentuale così alta avrebbe dovuto portare ad un distacco magari non siderale, ma quasi.

Invece lo Sporting è stato bravo a rimanere in partita, punto dopo punto. La Dinamo in fase difensiva ha lasciato fin troppi spazi e commesso fin troppi falli. L’emblema sono stati i due play, Bibbins e Cappelletti, che sono arrivati alla pausa lunga rispettivamente con 3 e 2 falli.

Insomma, c’è stato più di qualcosa da registrare, ma in fin dei conti gli uomini di Markovic hanno sempre condotto e amministrato la gara tenendo i portoghesi ben a distanza, chiudendo i primi due quarti sul 59-42.

Udom fa iniziare la terza frazione esattamente come erano finite le altre due, ovvero con una tripla. Via via le percentuali però si abbassano e lo Sporting prova a riavvicinarsi fino al -14 (69-55).

La Dinamo sembra affrontare un momento di black out e i portoghesi accorciano ancora grazie al 14esimo e 15esimo punto di Debaut, che realizza due liberi dalla lunetta dopo un fallo di Vincini. E’ lo stesso Vincini però a risanare la situazione e ristabilendo parzialmente un buon margine che porta alla chiusura del quarto sul 79-63.

L’ultima parte di gara è solo da gestire: il Banco riesce a chiudere maggiormente gli spazi e lo Sporting non riesce mai ad impensierire i biancoblù. La Dinamo si impone 88-71 e si proietta verso la seconda fase della Fiba Europe Cup, ma il primato del girone sarà deciso nell’ultima giornata contro l’Anwil.

