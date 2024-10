Continua a far discutere la scelta della Giunta Zedda di prolungare l’appalto di raccolta rifiuti a Cagliari. Il segretario cittadino di Forza Italia, Alessandro Serra, attacca il sindaco e parla di “salasso Tari” a causa del vincolo deciso dall’amministrazione.

“Errare è umano, perseverare è diabolico” dice Serra. “Quando l’assessore parla di responsabilità del passato dovrebbe essere più precisa: l’attuale sistema, infatti, è stato adottato dalla precedente Giunta di centro-sinistra, guidata da Massimo Zedda, che ha vincolato la città per 7 anni al vecchio appalto. I cagliaritani possono benissimo valutare se le promesse di allora su una città più pulita e una Tari più bassa siano state mantenute”.

“Ora la Giunta non solo non ‘lascia’ ma addirittura vuole vincolare la città con un’assegnazione del servizio per ben 9 anni (7+1+1), insistendo con il sistema ‘mastellocratico’ e con un modello che causerà nuovi aumenti. Tutto questo in nome di un beneficio per l’ambiente tutto da dimostrare e respingendo ogni proposta migliorativa che viene formulata dai consiglieri di opposizione e dai cittadini. La domanda sorge spontanea: e se questa raccolta differenziata fosse essa stessa un rifiuto?” conclude il segretario azzurro.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it