Nel corso della notte del 31 ottobre 2024, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carbonia hanno tratto in arresto un uomo accusato di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Questo provvedimento, disposto per garantire la sicurezza della vittima, è stato infranto quando l’uomo si è avvicinato all’abitazione dell’ex compagna, contravvenendo a quanto impostogli dalle autorità.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, già soggetto alla misura cautelare notificata dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia il 29 ottobre, aveva ignorato le restrizioni avvicinandosi all’area residenziale della vittima, comportamento che ha immediatamente allertato la donna. La presenza dell’indagato nei pressi della casa dell’ex compagna ha portato la vittima a temere per la propria sicurezza e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, le quali sono prontamente intervenute sul posto per far rispettare le disposizioni cautelari.

Concluse le formalità di rito e la redazione degli atti connessi all’arresto, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giudizio si è da poco concluso con la convalida dell’arresto e la concessione dei termini a difesa. Inoltre, a tutela della vittima, è stata disposta l’applicazione di un braccialetto elettronico, misura ulteriore per monitorare i movimenti dell’uomo e garantire la sicurezza della donna.

