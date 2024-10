Claudio Ranieri, ex allenatore del Cagliari, è tornato a parlare del suo futuro e del suo amore con la Sardegna che lo ha accolto da giovane e lo ha riabbracciato nella sua ultima esperienza in rossoblù.

“Cagliari è tutto per me, il mio posto nel mondo. Quando sono arrivato la prima volta ero un giovane tecnico senza certezze e sono stati tre anni bellissimi. Mi sento figlio di quella terra. Cagliari per me è più importante di Leicester“, ha dichiarato il tecnico capitolino a Il Corriere della Sera.

“Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti“.

