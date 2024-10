Un 26enne si trova in gravissime condizioni in seguito ad un violento scontro tra la moto che guidava e una autovettura a Elmas, lungo la via Sulcitana.

Si trova attualmente ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari: la prognosi è riservata.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte. Il giovane era guida di motociclo Honda Pantheon che ha impattato con un veicolo, una Dacia Duster, condotta da un uomo di 61 anni di Assemini. Nella macchina era presente anche un passeggero: i due sono rimasti sono rimasti illesi.

I rilievi del sinistro sono stati condotti dai militari della Stazione dei Carabinieri di Capoterra, con il supporto del personale della Stazione di Cagliari-Stampace. Le indagini sono in corso per stabilire le cause e la dinamica dell’incidente.

