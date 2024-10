Grave caso di malasanità denunciato sui social dall’influencer sardo Gino Leonardo Mascia, noto per i bei contenuti pubblicati sui social assieme alla nonna Maria.

Il giovane era a Venezia per lavoro quando si è sentito male e si è recato al pronto soccorso. Il suo indice si era gonfiato improvvisamente a causa della puntura di un insetto velenoso e gli era salita la febbre. Nonostante ciò è stato mandato via senza alcuna diagnosi. E con molto scetticismo.

“Il ragazzo ha fatto una scenata in sala, si è fatto venire i conati ed è svenuto. Questo disse la dottoressa del pronto soccorso al suo cambio turno quando sono stato raccolto da terra scivolato dalla sedia a rotelle ormai senza forze con la febbre a 40.5 e i vestiti fradici di sudore”.

Invece di sincerarsi delle sue condizioni, la beffa. Un infermiere gli ha chiesto se non fosse ubriaco, mentre nessuna ambulanza risultava disponibile per il suo “dito gonfio”. Ritornato in Sardegna, ha iniziato a curarsi con gli antibiotici. Ora verrà operato d’urgenza. Il tempo è passato e rischia pure di perdere l’indice.

“Non sono solito a fare questi post ma quando si tratta di salvare le vite delle persone e in questo caso salvare la mia mano destra, non posso far finta di nulla e mi sento di condividere con voi il trattamento ricevuto da immigrato per lavoro in una città, aggiungerei in una bellissima città perché è davvero bella”.

