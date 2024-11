Due giovanissimi talenti sardi hanno conquistato le semifinali di “Io Canto generation”, il programma condotto da Gerry Scotti e trasmesso in prima serata su Canale 5. Beatrice Ferrua, 12 anni di Cagliari, e Walter Puddinu, 10 anni di Ozieri, stanno incantando il pubblico con le loro esibizioni, rispettivamente nei team guidati da Cristina Scuccia e Mietta.

Nella puntata del 30 ottobre, Beatrice Ferrua ha scelto il grande classico “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti, emozionando la platea e i giudici. Walter Puddinu, invece, ha portato sul palco la sua interpretazione di “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari, trascinando tutti con la sua grande energia.

La giuria, composta da volti noti come Iva Zanicchi e Orietta Berti, ha assegnato punteggi molto alti a entrambi i giovani cantanti. Beatrice ha ottenuto un totale di 56 punti, mentre Walter 53 punti. La maturità vocale di Beatrice ha impressionato in modo particolare Orietta Berti, che ha elogiato la giovane concorrente.

L’appuntamento per la semifinale è fissato per il 6 novembre, mentre la finale andrà in onda il 13 novembre, svelando il vincitore o la vincitrice di Io Canto Generation.

