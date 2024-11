Nella serata di ieri i ladri sono entrati in azione a Cagliari, più precisamente in Via Mameli, prendendo d’assalto il negozio Emerald, rivendita di prodotti tipici sardi tra cui il tartufo di Laconi, di cui sono originari i proprietari.

Il ladro si è introdotto all’interno del negozio sfondando a calci la finestra laterale e scippando tutti i soldi presenti all’interno.

Tuttavia il malvivente non aveva tenuto in considerazione le telecamere di sicurezza che, nel mentre che si introduceva nel negozio e compiva la rapina, hanno ripreso l’intera scena e anche il volto del ladro. Tutto il materiale è stato consegnato alle forze dell’ordine che ora sono alla sua ricerca.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it