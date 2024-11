Oggi il mercato civico di Is Bingias riapre al pubblico, e non solo: si trasforma in un simbolo di rinascita grazie a una splendida decorazione murale realizzata dall’artista Giorgio Casu.

Le pareti esterne del Mercato sono un omaggio alla comunità di Pirri che ogni giorno anima questo luogo. Il murale rappresenta non solo un abbellimento ma anche un gesto di valorizzazione artistica e culturale per le cittadine e i cittadini.

Completati i lavori di messa in sicurezza e rinnovamento della struttura, il mercato torna operativo e più accogliente. Un risultato importante, reso possibile grazie all’ascolto e alla collaborazione di chi lo vive ogni giorno, gli operatori e i commercianti locali.

Alla cerimonia di riapertura erano presenti il sindaco

Massimo Zedda, la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca, l’assessore Carlo Serra e l’artista Giorgio Casu.

“L’amministrazione si è posta l’obiettivo di valorizzare tutti i mercati civici, e di migliorare le condizioni di chi ogni giorno li vive, dai commercianti alle cittadine e ai cittadini”, ha dichiarato Massimo Zedda.

